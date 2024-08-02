OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 12 октября

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из сообщения ведомства.

OFAC 12 июня внесло "Мосбиржу", НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина в пятницу также продлило генеральную лицензию для разблокировки активов, структурированных через НРД, до 12 октября 2024 года (была выдана 3 июля и действовала до 13 августа).

Генеральная лицензия OFSI разрешает сделки по продаже и переводу ценных бумаг, структурированных с участием НРД, а также платежи в его пользу за депозитарные услуги, пояснил "Интерфаксу" юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

"Генеральная лицензия дает общее разрешение на совершение определенной категории сделок. Иными словами, если определенная сделка покрывается генеральной лицензией, то не нужно получать индивидуальную лицензию у регулятора", - отметил он, добавив, что со схемой обмена заблокированными активами, запущенной в марте 2024 года, она непосредственно не связана.

Великобритания присоединилась к санкциям США против "Мосбиржи", НРД и НКЦ 13 июня 2024 года. С июня 2022 года НРД также находится под санкциями ЕС.