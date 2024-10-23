Рубль в среду подрос в паре с юанем перед налоговыми выплатами октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подрос в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,5365 руб., что на 0,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 октября на 4,61 копейки, до 96,5918 руб./$1, и напротив, уменьшил курс евро на 48,45 копейки, до 104,3815 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль в среду повысился впервые с прошлой пятницы. Укрепление рубля происходит, скорее всего, перед единым днем налоговых выплат, который приходится на следующий понедельник. В этом месяце в бюджет должен быть перечислен квартальный НДД, следовательно, экспортеры могут продавать больше валюты под уплату налогов, чем обычно. Кроме того, поддержку рублю может оказывать продажа валюты под выплату дивидендов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль на старте торгов резко подешевел к юаню, который повторил вчерашний максимум, установленный чуть выше 13,57 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась и некоторое время демонстрировала неустойчивое укрепление. После непродолжительной восходящей динамики рубль растерял основную часть умеренных дневных достижений. Пара "юань-рубль" несколько раз проверяла на прочность локальную поддержку 13,48 руб. и сумела ощутимо отскочить от нее. Фактор налогового периода, вероятно, все же начал оказывать позитивное влияние на рубль. Правда, уже в пятницу он может сойти на нет, так как экспортеры обычно совершают последние продажи иностранной валюты для фискальных платежей за один рабочий день до их пика, который в этом месяце приходится на 28 октября", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь после выхода данных о запасах топлива в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве опустились на 1,39% и составляли $74,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,48% - до $70,67 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,64 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 октября поднялась на 2 базисных пункта - до 18,66% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц не изменилась относительно вторника и в среду осталась на отметке 18,63% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 18,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня, до 17,67% годовых.