Запасы нефти в США выросли на 5,47 млн баррелей за неделю

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,47 млн баррелей до 426,02 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 878 тыс. баррелей и составили 213,58 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,14 млн баррелей до 113,84 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.