Рыбопромышленники оценили в $200-210 млн потери этого года из-за курсовых пошлин на экспорт

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рыбная отрасль РФ в этом году лишится порядка $200-210 млн из-за действия экспортных курсовых пошлин, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"По нашим расчетам, введение экспортных пошлин привело к тому, что мы в этом году недоберем порядка $200-210 млн. По филе минтая, сурими, рыбной муке мы могли бы в текущем году обеспечить продажи на мировых рынках на $200-210 млн больше в случае отсутствия экспортных пошлин", - заявил Зверев на пресс-конференции в четверг в Москве.

На ней было представлено подготовленное ассоциацией исследование рынка, перспектив развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году.

Зверев отметил, что по поводу этих пошлин есть консолидированная позиция рыбопромышленных ассоциаций, которая заключается в том, чтобы не продлевать их на 2025 год, финансовое состояние отрасли в настоящее время чрезвычайно тревожное. "Рассчитываем, что с боем курантов эти пошлины не возвратятся", - добавил он.

По его словам, анализ рыбного экспорта показал, что он состоит из нескольких ключевых продуктовых категорий и нескольких географических рынков. Порядка 90% экспортной выручки обеспечивают 13 продуктов и четыре географических рынка. Это, в частности, мороженый минтай, крабы, мороженая треска, ставрида, иваси. Основные рынки – Китай, республика Корея, Япония и Евросоюз.

Курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства №1538 от 21 сентября 2023 года на широкий перечень товаров, в том числе и на рыбу. Пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взимается она при курсе 80 рублей/$1 и выше.