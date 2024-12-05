Рыбопромышленники опасаются продления курсовых экспортных пошлин на рыбу

Они продолжают настаивать на их отмене

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рыбопромышленники, выступившие за отмену курсовых экспортных пошлин на продукцию отрасли, продолжают настаивать на своей позиции, поскольку все еще опасаются их продления на 2025 год.

Об этом было заявлено на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и общероссийского объедения работодателей-рыбопромышленников (РСРР) в Москве.

"Теоретически возможность продления курсовых пошлин до сих пор существует. Конечно, всю отрасль это беспокоит, и мы направили консолидированную позицию в правительство", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

"Крайне тяжелым вопросом" для отрасли назвал существование экспортных пошлин на рыбу президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, отсутствие пошлин в 2025 году могло бы стать хорошей поддержкой для отрасли. "Большая работа проделана по исключению двух товарных позиций из-под этих пошлин (филе минтая и сардин - ИФ), но, тем не менее, ряд других позиций тоже нуждается в поддержке в этом случае", - сказал он.

"Если бы на следующий год обнулили пошлины на всю оставшуюся в списке рыбную продукцию, это бы стало очень действенной мерой государственной поддержки отрасли", - согласился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По оценке ВАРПЭ, из-за экспортных пошлин рыбная отрасль в этом году лишится порядка $200-210 млн. "По филе минтая, сурими, рыбной муке мы могли бы в текущем году обеспечить продажи на мировых рынках на $200-210 млн больше в случае отсутствия экспортных пошлин", - говорил Зверев на пресс-конференции в октябре.

В ноябре правительство вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин филе минтая (код ТН ВЭД ЕАЭС 0304 75 000 0) и сардин (код ТН ВЭД 0303 53 300 0).

Принявший участие в собрании председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин во многом поддержал выступавших. Вместе с тем он подчеркнул, что средства, полученные от пошлин, должны возвращаться в отрасль.

"Есть одна деталь. Все, что на пошлинах заработано, все идет в министерство сельского хозяйства, до копейки, - сказал он. - У министерства есть десять пальцев на двух руках - одному, второму, третьему <...> И оно, конечно, часть денег использует для того, чтобы решать те проблемы, которые в целом бы две руки делали сильными. Вот в этом ключе: одно дело, если эта пошлина идет на отрасль, сюда к вам, и решает ваши проблемы. А второе - когда эти средства не возвращаются в отрасль. Тогда это называется, по большому счету, грабеж".

Курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства № 1538 от 21 сентября 2023 года на широкий перечень товаров, в том числе и на рыбу. Пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взимается она при курсе 80 рублей/$1 и выше. Размер пошлины ежемесячно рассчитывает Минэкономразвития. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей/$1 составляет 4%, при 85-90 рублей/$1 - 4,5%, при 90-95 рублей/$1 - 5,5%, при 95 рублях/$1 и более - 7%.

Срок действия курсовой пошлины - до конца 2024 года. Минфин заявлял, что дальнейшего продления не планируется, поскольку с 2025 года повышается налог на прибыль.