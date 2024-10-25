"Интер РАО" увеличила выработку за 9 мес. на 5,9%, снизила экспорт на 33,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на электростанциях группы "Интер РАО" в январе-сентябре составило 97,18 млрд кВт.ч, что на 5,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Производство

В частности, непосредственно в России выработка составила 93,05 млрд кВт.ч, увеличившись на 5,8%. На зарубежных станциях производство составило 4,122 млрд кВт.ч (+6,9%).

Общий отпуск тепла увеличился на 6,7%, до 28,12 млн Гкал (в России - рост на 6,8%, до 28,06 млн Гкал).

Как пояснила компания, на рост производственных показателей повлияли увеличение мощностей на пяти станциях по итогам модернизации, увеличение объемов включенного оборудования, более холодная зима 2024 года, а также сокращение времени ремонтов оборудования.

Экспорт

Экспорт сократился на 33,5%, составив 5,55 млрд кВт.ч. Объем импорта увеличился при этом на 12,7%, до 1,6 млрд кВт.ч.

Как уточняет "Интер РАО", "в 2024 году зафиксирован рост объема экспортных поставок в Казахстан, Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям".

"Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана", - говорится в ее пресс-релизе.

Сбыт

В сбытовом сегменте компания нарастила объем реализации электроэнергии на розничном рынке на 4,9%, до 161,2 млрд кВт.ч. Компания напомнила о приобретении в этом году АО "Псковэнергосбыт" и АО "Екатеринбургэнергосбыт" и пояснила, что "объем реализации коррелирует с динамикой клиентской базы, кроме того, рост обусловлен фактором високосного года - дополнительным днем 29 февраля 2024 года".

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в России.