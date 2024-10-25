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Сохранение отсрочки уплаты утильсбора в автопроме в 2025 году пока не утверждено

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Решение о сохранении в 2025 году одной из основных мер господдержки автопрома для обеспечения игроков отрасли оборотными средствами – переноса срока уплаты утильсбора на конец года – пока не принималось. Об этом сообщил журналистам курирующий отрасль замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"Решение пока не принято", - сказал Каримов, отвечая на вопрос о перспективах сохранения отсрочки уплаты утильсбора в следующем году.

Перенос сроков уплаты утильсбора для автоконцернов на конец года – мера, которая в последние годы применяется для решения проблемы дефицита оборотных средств у предприятий сектора. Она действует и в текущем году.

Эту меру традиционно публично поддерживал в частности "АвтоВАЗ". Глава компании Максим Соколов в мае говорил, что сохранение отсрочки по утильсбору в 2025 году позволит концерну обеспечить инвестпрограмму на уровне 50 млрд руб. Он также указывал на высокую процентную нагрузку компании по кредитам перед банками - 20 млрд руб. только в текущем году.

Как сообщалось в материалах проекта федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, объем поступлений утильсбора, взимаемого с импортированного и локально произведенного колесного транспорта, в текущем году превысит 1 трлн руб., а в следующем удвоится, перевалив за 2 трлн руб. В частности, на локально произведенные в РФ машины в 2024 году придется около 400 млрд руб., в 2025 году – более 870 млрд руб.; на импортированные – 680 млрд руб. и почти 1,2 трлн руб. соответственно.

Минпромторг
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