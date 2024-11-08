Отсрочка уплаты утильсбора в автопроме на конец года сохранится и в 2025 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утилизационного сбора для имеющих СПИК российских автоконцернов на конец года и в 2025 году, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства.

Перенос сроков уплаты утильсбора для автоконцернов на конец года - мера, которая в последние годы применяется для решения проблемы дефицита оборотных средств у предприятий сектора. Она действует и в 2024 году.

Эту меру традиционно публично поддерживал, в частности, "АвтоВАЗ". Глава компании Максим Соколов в мае говорил, что сохранение отсрочки по утильсбору в 2025 году позволит концерну обеспечить инвестпрограмму на уровне 50 млрд рублей. Он также указывал на высокую процентную нагрузку компании по кредитам перед банками - 20 млрд рублей только в текущем году.

Опубликованный Минпромторгом проект предполагает, что автоконцерны, заключившие СПИК, смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2024 года и за I-III кварталы 2025 года в срок до середины декабря 2025 года.

Как сообщалось в материалах проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, объем поступлений утильсбора, взимаемого с импортированного и локально произведенного колесного транспорта, в текущем году превысит 1 трлн рублей, а в следующем удвоится, перевалив за 2 трлн рублей. В частности, на локально произведенные в России машины в 2024 году придется около 400 млрд рублей, в 2025 году - более 870 млрд; на импортированные - 680 млрд рублей и почти 1,2 трлн рублей соответственно.