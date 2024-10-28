ВТБ в III квартале заработал 97,9 млрд руб. прибыли по МСФО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

В целом за 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль за третий квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев - на уровне 368 млрд рублей.

"Это действительно, наверное, самый сложный квартал с точки зрения абсолютного размера прибыли. (...) Такая конфигурация третьего квартала приводит нас к необходимости побить квартальный рекорд в 175 млрд рублей в четвертом квартале с тем, чтобы 550 млрд рублей сложилось", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он напомнил, что в четвертом квартале положительный эффект на прибыль ВТБ окажет выделение в отдельное юрлицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах.

"Мы ожидаем, как минимум, даже в новых макроэкономических условиях после решения совета директоров около 20 млрд регулярной чистой прибыли без бустеров в месяц в течение четвертого квартала. И нас ждет еще несколько крупных погашений кредитов, которые позитивно повлияют на стоимость риска юридических лиц. Поэтому мы достаточно комфортно себя чувствуем с точки зрения подтверждения таргета. Идем на рекорд и квартальный, и годовой с точки зрения чистой прибыли", - заявил топ-менеджер.

Чистые процентные доходы ВТБ из-за давления на чистую процентную маржу уменьшились в третьем квартале на 32,4% год к году, до 133,9 млрд рублей. Чистая процентная маржа в третьем квартале была на уровне 1,8% по сравнению с 3,1% в третьем квартале 2023 года. По итогам 9 месяцев этот показатель снизился до 2% с 3,2% за девять месяцев 2023 года.

Чистые комиссионные доходы в третьем квартале сложились в размере 74,2 млрд рублей, увеличившись на 22,4% год к году.

Стоимость риска составила 0,6% за девять месяцев и за третий квартал 2024 года по сравнению с 1,0% за девять месяцев 2023 года и 1,1% за третий квартал 2023 года.

Расходы на создание резервов сократились год к году на 28,4% и достигли за девять месяцев 93,1 млрд рублей. В третьем квартале расходы на создание резервов были на уровне 30,3 млрд рублей, сократившись год к году на 15,6%.

Расходы на персонал и административные расходы составили 110,8 млрд рублей за третий квартал, увеличившись в годовом выражении на 12,5%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 сентября сохранилась на низком уровне - 3,2%.

Объем кредитного портфеля до вычета резервов составил на конец сентября 23,7 трлн рублей, увеличившись за 9 месяцев на 13%. В третьем квартале рост портфеля немного замедлился - до 3% по сравнению с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 10,1%, до 7,7 трлн рублей, при этом рост за третий квартал был менее 1%.

Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам девяти месяцев на 14,4% до 16 трлн рублей.

По состоянию на 30 сентября средства юрлиц на счетах в группе составили 14,3 трлн рублей, показав рост на 12,5%. Объем средств физических лиц увеличился по итогам 9 месяцев на 17,2%, достигнув 11,3 трлн рублей.

По состоянию на 1 октября групповой норматив достаточности капитала Н20.0 составил 9,1% при минимально допустимом значении с учетом надбавок в 8,25%. ВТБ таргетирует этот показатель на конец 2024 года на уровне 9,4%.

"Действительно, по стратегии мы прогнозировали 9,4%. Сейчас у нас 9,1%. Мы имеем еще четвертый квартал в запасе, проаудированная регуляторная прибыль (а это неизбежное действие при завершении года) - это, наверное, единственный способ увеличения капитала банка. Мы таргет не меняем", - заявил Пьянов.