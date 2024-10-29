Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне переизбытка нефти, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook.

Переизбыток "настолько велик, что, вероятно, ограничит ценовые последствия даже более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", пишут аналитики ВБ.

Тем не менее, общие цены на сырьевые товары останутся на 30% выше, чем они были за пять лет до пандемии COVID-19.

В 2025 году, как ожидается, предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит ранее был зафиксирован всего дважды - из-за пандемии в 2020 году и обвала цен на нефть в 1998 году. Переизбыток обусловлен, в том числе, сохранением спроса на нефть в Китае практически на уровне 2023 года из-за замедления роста промышленного производства и продаж электромобилей и грузовиков, работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

Предполагается, что несколько стран, не входящих в ОПЕК+, увеличат добычу нефти. Сам альянс сохраняет значительные резервные мощности в 7 млн б/с, что почти вдвое превышает показатель перед пандемией в 2019 году.

Прогнозируется, что с 2024 года по 2026 год мировые цены на сырьевые товары упадут почти на 10%.

Продовольствие может подешеветь на 9% в этом году и еще на 4% в 2025 году, прежде чем стабилизироваться. В результаты цены все равно будут почти на 25% выше среднего показателя за 2015-2019 гг.

Ожидается, что стоимость энергоносителей снизится на 6% в следующем году и еще на 2% - в 2026 году.

"Падение цен на продовольствие и энергоносители должно облегчить центральным банкам задачу по контролю инфляции, - говорится в обзоре. - Однако эскалация вооруженных конфликтов может осложнить эти усилия, нарушив энергоснабжение и подняв стоимость продовольствия и энергоносителей".

За последний год конфликт на Ближнем Востоке привел к значительной волатильности нефтяных котировок, особенно из-за опасений возможного повреждения инфраструктуры основных производителей в случае расширения боевых действий.

"Если предположить, что конфликт не усилится, ожидается, что среднегодовая цена нефти марки Brent упадет до четырехлетнего минимума в $73 за баррель в 2025 году, снизившись с $80 за баррель в этом году", - отмечает ВБ.

Однако если конфликт обострится, в частности, если это приведет к сокращению мировых поставок нефти на 2% (на 2 млн б/с) к концу текущего года - масштаб сбоев, который произошел во время гражданской войны в Ливии в 2011 году и войны в Ираке в 2003 году - цена Brent резко выросла бы до пика в $92 за баррель.

Но производители нефти, не затронутые конфликтом, могли бы быстро отреагировать на повышение цен и увеличить добычу. В результате скачок стоимости, вероятно, будет относительно кратковременным, при этом средняя цена нефть поднимется до $84 за баррель в 2025 году. Это будет на 15% выше базового прогноза на следующий год, но всего на 5% больше среднего показателя за 2024 год.

"Хорошая новость заключается в том, что мировая экономика, по-видимому, находится в гораздо лучшей форме, чем раньше, чтобы справиться со значительным нефтяным шоком", - полагает заместитель главного экономиста ВБ и директор Prospects Group Айхан Козе.

Ожидается, что средняя цена золота в этом году достигнет рекорда, подскочив на 21% относительно среднего показателя за 2023 год. В течение следующих двух лет стоимость золота останется на 80% выше среднего уровня за пять лет, предшествовавших пандемии, прогнозирует ВБ.

"Цены на промышленные металлы, как ожидается, будут стабильными в 2025-2026 гг., поскольку слабость сектора недвижимости Китая компенсируется жесткими условиями поставок и растущим спросом на некоторые металлы из-за энергоперехода. Однако неожиданный рост в Китае может спровоцировать волатильность на рынках металлов", - отмечается в обзоре.