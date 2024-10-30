Поиск

"Интер РАО" ожидает финпоказатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ожидает финансовые показатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г., сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что (финансовые - ИФ) показатели нынешнего года будут не хуже, чем показатели прошлого года", - сказал Дрегваль.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 г. составила 135,9 млрд руб., выручка - 1,36 трлн руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Сергей Дрегваль Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Амурский ГПЗ "Газпрома" подал иск на 86 млрд руб. к группе Linde

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });