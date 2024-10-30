"Интер РАО" ожидает финпоказатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ожидает финансовые показатели по итогам 2024 г. не хуже результата 2023 г., сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что (финансовые - ИФ) показатели нынешнего года будут не хуже, чем показатели прошлого года", - сказал Дрегваль.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 г. составила 135,9 млрд руб., выручка - 1,36 трлн руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.