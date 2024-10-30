ВВП Германии в III квартале неожиданно вырос на 0,2%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВВП Германии в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 0,1%.

Рост экономики обусловлен повышением государственных и потребительских расходов, отмечает Destatis.

В годовом выражении ВВП страны в июле-сентябре уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале экономика Германии сократилась на 0,3%, как в поквартальном, так и в годовом выражении. Ранее сообщалось, что ВВП страны снизился относительно первого квартала и не изменился в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы Destatis 22 ноября.