Поиск

ВВП Германии в III квартале неожиданно вырос на 0,2%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВВП Германии в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 0,1%.

Рост экономики обусловлен повышением государственных и потребительских расходов, отмечает Destatis.

В годовом выражении ВВП страны в июле-сентябре уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале экономика Германии сократилась на 0,3%, как в поквартальном, так и в годовом выражении. Ранее сообщалось, что ВВП страны снизился относительно первого квартала и не изменился в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы Destatis 22 ноября.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Амурский ГПЗ "Газпрома" подал иск на 86 млрд руб. к группе Linde

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });