Связанный с "Волга груп" производитель яблок "Алма продакшн" сменил владельца

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ООО "Краснооктябрьские сады" стало владельцем крупного российского производителя яблок - ООО "Алма продакшн" (оба - Краснодарский край), соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

До изменений 100%-ная доля производителя принадлежала ООО "Алма Холдинг", совладельцами которого являются бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель (54%) и "Волга груп агро" (46%, входила в "Волга груп" предпринимателя Геннадия Тимченко, сейчас совладельцы не раскрываются).

Гендиректор "Алма продакшн" Дмитрий Бобков подтвердил "Интерфаксу" факт смены собственников, но от дальнейших комментариев воздержался.

В "Краснооктябрьских садах" получить комментарий пока не удалось.

"Алма" выращивает на Кубани яблоки премиум-класса по интенсивной технологии. Ей принадлежат почти 400 га садов. Продукция реализуется в крупных торговых сетях. Выручка компании в 2023 году составила 1,269 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ - 233,2 млн рублей.

В 2017 году "Алма продакшн" ввела в Абинском районе края комплекс по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов стоимостью 1 млрд рублей. В рамках проекта построено фруктохранилище на 6,8 тыс. тонн единовременного хранения, сортировочная линия мощностью до 12 тонн в час и две упаковочные линии по 5 тонн в час. Компания заявляла о планах построить второе фруктохранилище на 6,5 тысяч тонн, инвестировать в проект до 600 млн рублей.

ООО "Краснооктябрьские сады" занимается выращиванием и продажей фруктов и овощей в Славянском районе Кубани (один из крупнейших районов края по площади садов и ягодников). Выручка компании в прошлом году составила 1,644 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ - 70,6 млн рублей.

Совладельцами в равных долях являются Иван Кеба и Виктор Роговой. Кеба согласно данным ЕГРЮЛ является владельцем еще трех компаний в Краснодарском крае по оптовой торговле фруктами - "Юг фрукт", "Плоды Кубани" и "Славия". Роговому принадлежала агрокомпания "Здоровые фрукты" на Кубани.