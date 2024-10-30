Угольные компании по итогам января-августа получили сальдированный убыток в 4,9 млрд руб.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам января-августа 2024 года составил 4,9 млрд руб., сообщил Росстат в среду.

Согласно данным Росстата, за восемь месяцев 2024 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 112 млрд руб. (-71,2%), убытки составили 116,9 млрд руб. (рост в 2,7 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-августе 2024 года составила 48% против 60,7% годом ранее, убыточных – 52% против 39,3%.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.

Позже были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, скорее всего, будет действовать до конца года, говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.