Росбанк просит суд запретить Citibank и его "дочке" инициировать разбирательства за границей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Росбанк 18 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск к американскому Citibank и его дочернему Ситибанку (Москва) с требованием запретить им инициировать разбирательства против Росбанка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда" ему, в "государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации".

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, Росбанк также просит суд запретить ответчикам "заявлять ходатайства и иски о запрете Росбанку инициировать и/или продолжать судебные разбирательства против ответчиков в государственных судах на территории Российской Федерации".

Кроме этого, Росбанк просит суд установить сумму в размере $27,4 млн, которая должна быть взыскана с ответчиков за нарушение судебного запрета.

Суд назначил рассмотрение заявления на 15 января 2025 года.

В определении суда также говорится, что если участники процесса, извещенные о времени и месте заседания, не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, то суд может рассмотреть дело по существу 15 января.

Росбанк по итогам второго квартала 2024 года занимал 11-е место, Ситибанк - 20-е по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.