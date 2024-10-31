Поиск

Росбанк просит суд запретить Citibank и его "дочке" инициировать разбирательства за границей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Росбанк 18 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск к американскому Citibank и его дочернему Ситибанку (Москва) с требованием запретить им инициировать разбирательства против Росбанка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда" ему, в "государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации".

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, Росбанк также просит суд запретить ответчикам "заявлять ходатайства и иски о запрете Росбанку инициировать и/или продолжать судебные разбирательства против ответчиков в государственных судах на территории Российской Федерации".

Кроме этого, Росбанк просит суд установить сумму в размере $27,4 млн, которая должна быть взыскана с ответчиков за нарушение судебного запрета.

Суд назначил рассмотрение заявления на 15 января 2025 года.

В определении суда также говорится, что если участники процесса, извещенные о времени и месте заседания, не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, то суд может рассмотреть дело по существу 15 января.

Росбанк по итогам второго квартала 2024 года занимал 11-е место, Ситибанк - 20-е по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

Росбанк Ситибанк Citibank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Купившая активы Schaeffler компания приобрела и калужский завод автокомпонентов Benteler

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });