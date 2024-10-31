ПСБ за 9 месяцев получил 118,7 млрд руб. прибыли по РСБУ, в III квартале – 21,7 млрд руб.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) за девять месяцев 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ до 118,7 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (77,9 млрд руб.), говорится в отчетности банка.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка в первом полугодии 2024 г. составила 97 млрд рублей. Таким образом, в III квартале она составила 21,7 млрд рублей, что почти в 2,5 раза ниже показателя II квартала (52,1 млрд руб.).

Расходы на резервы за 9 месяцев сократились более чем в 2,6 раза, до 28,8 млрд руб. против 75,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года. Этот показатель в третьем квартале составил 27,2 млрд руб. (1,6 млрд руб. в I полугодии 2024 г.).

Чистые процентные доходы до резервов за 9 месяцев выросли на 26,5%, до 277,1 млрд руб. по сравнению с 219 млрд руб. за 9 месяцев прошлого года. В третьем квартале они составили 88 млрд руб.

Доходы после резервов за 9 месяцев увеличились в 1,7 раза, до 248,3 млрд руб. со 143,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В III квартале показатель был равен 60,8 млрд руб.

Операционные расходы за 9 месяцев выросли более чем в 1,5 раза, до 141,2 млрд руб. против 91,4 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г. Этот показатель в III квартале составил 48,2 млрд руб.

Активы банка по итогам 9 месяцев составили 8,3 трлн руб., что на 10,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года (7,5 трлн руб.). В III квартале активы выросли на 13,1% (7,3 трлн руб. по итогам I полугодия 2024 г.).

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам третьего квартала 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".