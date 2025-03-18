Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в 2024 году снизилась на 44%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) в 2024 году по МСФО составила 65,3 млрд руб., что на 44% ниже показателя за 2023 год (116,6 млрд руб.), следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход в 2024 году вырос на 4%, до 297,1 млрд руб., против 285,1 млрд руб. в 2023 году. Чистый комиссионный доход увеличился почти на 19%, до 56,6 млрд руб. по сравнению с 47,7 млрд руб. в 2023 году.

Расходы на резервы в 2024 году выросли на 4%, до 94,5 млрд руб. против 90,8 млрд руб. в предыдущем году. Общехозяйственные и административные расходы увеличились на 24,3%, до 159,8 млрд руб. по сравнению с 128,5 млрд руб. в 2023 году.

Активы банка в 2024 году увеличились на 26,4%, до 9,5 трлн руб.

Объем кредитного портфеля вырос за прошлый год на 40% и составил 6,6 трлн руб.

Средства клиентов на счетах в банке в 2024 году увеличились на 30,5% и достигли 7,8 трлн руб.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".