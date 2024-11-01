В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ключевое влияние на курс рубля по-прежнему оказывает внешняя торговля, ослабление рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор - это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета", - сказала Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.

"Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета - за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта", - отметила глава департамента ЦБ.

По ее мнению, в силу санкционных ограничений и ответных мер валютного контроля операции с капиталом играют меньшую роль в курсовой динамике, чем было раньше.

Произошедшее ослабление рубля стало одним из факторов роста инфляции, добавила Данилова. При этом влияние курса на инфляцию в силу инфляционного таргетирования стало меньше, подчеркнула она.

"Ослабление рубля тоже стало одним из факторов ускорения инфляции и, возможно, привело тоже к увеличению инфляционных ожиданий, но сработали и другие факторы. Мы видим ситуацию и на рынке труда, когда у нас остается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост заработных плат, который подстегивает рост цен в экономике, и другие факторы", - заявила глава департамента ЦБ.