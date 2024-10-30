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Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах в среду, превысив отметку в $2800 за унцию.

Подъем стоимости золота связан с общим повышением спроса на наиболее надежные активы на фоне неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia (CBA) Вивек Дхар, мнение которого приводит The Wall Street Journal.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото по данным на 13:30 по московскому времени составила $2797,6 за тройскую унцию, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2801,7 за унцию.

Растущая вероятность того, что Дональд Трамп вернется на пост президента США, поддерживает спрос на активы "тихой гавани", поскольку его победа на выборах может привести к изменению политики Вашингтона, усилению геополитической напряженности и росту долговой нагрузки страны, говорится в обзоре CBA.

Эксперты банка ожидают, что средняя цена золота в четвертом квартале 2024 года составит $2800 за унцию, а в четвертом квартале 2025 года - $3000 за унцию.

Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в III квартале 2024 года составил 1 176,5 тонны, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). С учетом OTC потребление золота достигло рекордных для III квартала значений.

В стоимостном выражении потребление драгметалла подскочило на 35% в годовом исчислении и впервые превысило $100 млрд.

Дональд Трамп США
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