Индексы МосБиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,5%, упали акции "Системы"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в рабочую субботу умеренным ростом цен blue chips, сохранив позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом упали акции АФК "Система" (-5,5%) на слабом отчете за девять месяцев по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2588,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 836,91 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,9%), "ММК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ТКС Холдинга" (+0,1%).

Акции АФК "Система" подешевели до 11,997 рубля (-5,5%, минимум с января 2023 года), также просели бумаги "Татнефти" (-0,6%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за девять месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ немного восстановился в пятницу, на рынке ОФЗ спад приостановился, а индекс RGBI показал символический рост на 0,02%.

Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном "кредитном пузыре" речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.

Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6 пункта, указав на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее, другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев - в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в субботу продолжит двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов. Вероятно, активность инвесторов останется низкой, несмотря на полноценный рабочий день, так как зарубежные рынки закрыты. Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели.

Накануне рынок акций РФ подрос в рамках коррекции - подъем после обновления локального минимума и относительно небольшой объем торгов свидетельствуют о том, что риск дальнейшего снижения рынка все еще сохраняется, считает аналитик.

Обыкновенные акции Сбербанка после обновления годового минимума отыграли большую часть потерь, завершив пятницу в символическом "плюсе". На протяжении последних шести дней в бумагах банка наблюдаются повышенные объемы торгов, что может свидетельствовать о постепенном закрытии позиций крупными инвесторами, полагает Головинов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.