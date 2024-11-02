Поиск

Индексы МосБиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,5%, упали акции "Системы"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в рабочую субботу умеренным ростом цен blue chips, сохранив позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом упали акции АФК "Система" (-5,5%) на слабом отчете за девять месяцев по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2588,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 836,91 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,9%), "ММК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ТКС Холдинга" (+0,1%).

Акции АФК "Система" подешевели до 11,997 рубля (-5,5%, минимум с января 2023 года), также просели бумаги "Татнефти" (-0,6%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за девять месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

ЭкономикаВ ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условийВ ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условийЧитать подробнее

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ немного восстановился в пятницу, на рынке ОФЗ спад приостановился, а индекс RGBI показал символический рост на 0,02%.

Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном "кредитном пузыре" речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.

Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6 пункта, указав на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее, другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев - в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в субботу продолжит двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов. Вероятно, активность инвесторов останется низкой, несмотря на полноценный рабочий день, так как зарубежные рынки закрыты. Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели.

Накануне рынок акций РФ подрос в рамках коррекции - подъем после обновления локального минимума и относительно небольшой объем торгов свидетельствуют о том, что риск дальнейшего снижения рынка все еще сохраняется, считает аналитик.

Обыкновенные акции Сбербанка после обновления годового минимума отыграли большую часть потерь, завершив пятницу в символическом "плюсе". На протяжении последних шести дней в бумагах банка наблюдаются повышенные объемы торгов, что может свидетельствовать о постепенном закрытии позиций крупными инвесторами, полагает Головинов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.

Московская биржа АФК Система
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });