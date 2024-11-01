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В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) не приведут к нарушению финансовой стабильности, у российских компаний накоплен запас прочности, считает директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"У наших компаний достаточно большой запас устойчивости, и нам кажется, что наши жесткие денежно-кредитные условия не приведут к негативным последствиям для финансовой стабильности, и у нас будет возможность обеспечить мягкую посадку", - сказала Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.

Она обратила внимание на продолжение роста корпоративного кредитования, несмотря на рост ставок. "Все-таки для того, чтобы мы добились цели по инфляции, мы должны увидеть и замедление роста кредитования", - отметила глава департамента ЦБ.

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По ее словам, в условиях высоких ставок часть компаний, более закредитованные и менее эффективные, не сможет так активно привлекать кредиты, как раньше. "В условиях наших ограничений на рынке труда это будет, наверно, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний", - сказала Данилова, отвечая на вопрос, не видит ли регулятор рисков в банкротстве некоторых неэффективных компаний.

ЦБ внимательно следит за тем, чтобы не возникло финансовой нестабильности, чтобы потенциальные кредитные риски были покрыты банками и не несли системных эффектов, подчеркнула она.

В зоне повышенного внимания регулятора также кредиты по плавающим ставкам, занимающие уже две трети от корпоративного портфеля. "У нас действительно в предыдущие годы и предыдущие периоды жесткой денежно-кредитной политики не было такой высокой доли кредитов с плавающими ставками, поэтому мы внимательно смотрим за тем, что происходит в портфелях", - заявила глава департамента ЦБ.

Пока значимого роста реструктуризаций корпоративных кредитов регулятор не наблюдает, доля проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней находится на минимуме. "Но, безусловно, за этим нужно следить", - добавила Данилова.

Она призвала не сравнивать текущую ситуацию с 2008 годом, когда был глобальный финансовый кризис. "Сейчас мы принимаем меры по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне быстрого роста экономики, на фоне кредитного, но не перегрева, а быстрого роста кредитования", - заявила глава департамента ЦБ.

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