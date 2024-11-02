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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 17%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль компании за третий квартал составила 53,93 млрд рублей. Этот показатель на 7,6% превосходит результат второго квартала (50,1 млрд рублей), но уступает третьему кварталу 2023 года (80,28 млрд рублей) на 32,8%.

Результат квартала оказался ниже консенсуса, собранного "Интерфаксом" (58,7 млрд рублей), ближе всех оказался прогноз Сергея Кауфмана из "Финама" - 51 млрд рублей.

Татнефть
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