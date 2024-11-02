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Правительство РФ освободило от курсовых экспортных пошлин филе минтая и сардины

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российское правительство вывело из-под действия привязанных к курсу доллара экспортных пошлин отдельные виды рыбной продукции и морепродуктов.

Как следует из опубликованного в субботу постановления, курсовая экспортная пошлина не будет применяться к филе минтая (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 0304 75 000 0) и сардин (код ТН ВЭД 0303 53 300 0).

Кроме того, действие пошлины не будет распространяться на готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и беспозвоночных, проходящих под кодом ТН ВЭД 1605 59 000 0.

Курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства N1538 от 21 сентября 2023 года на широкий перечень товаров, в том числе и рыбу. Пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взимается она при курсе 80 рублей/$1 и выше. Размер пошлины ежемесячно рассчитывает Минэкономразвития РФ, на ноябрь она составляет максимальные 7,0%.

Срок действия курсовой пошлины - до конца 2024 года. Минфин РФ заявлял, что дальнейшего продления не планируется.

Рыбопромышленники ранее указывали на значительные потери от действия курсовой экспортной пошлины и высказывали опасения по поводу того, что она может быть продлена. На недавней пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев приводил оценки, согласно которым по филе минтая, сурими, рыбной муке производители "могли бы в текущем году обеспечить продажи на мировых рынках на $200-210 млн больше в случае отсутствия экспортных пошлин".

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