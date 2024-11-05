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Brent подорожала до $75,48 за баррель

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут во вторник, трейдеры занимают осторожную позицию в день президентских выборов в США.

Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов в президенты США не имеет явного преимущества на выборах. При этом итоги выборов повлияют на политику США в сфере торговли, государственной безопасности и борьбы с климатическими изменениями, что может сказаться и на нефтяном рынке.

"Рынкам предстоит несколько очень нервных дней, - сказал Bloomberg аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Волатильность будет сохраняться на фоне объявления результатов выборов по отдельным штатам".

К 14:30 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,53%) до $75,48 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 (0,5%), до $71,83 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли более чем на 2,7% на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года.

Brent WTI ОПЕК США
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