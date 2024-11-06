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Brent подешевела до $74,52 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дешеветь днем в среду, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и ждет официальных данных о запасах в США.

К 14:48 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,34%) до $74,52 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,02 (1,42%) и составила $70,97 за баррель.

По данным MarketWatch на 14:55 по Москве, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 277 голосов выборщиков, демократ Камала Харрис - 224. Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, повышается на 1,8%, что снижает привлекательность нефти, котируемой в американской валюте.

По данным Американского института нефти (API), запасы в США выросли за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы позднее в среду.

Brent API WTI Дональд Трамп США Камала Харрис
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