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Toyota неожиданно нарастила квартальную выручку при сокращении чистой прибыли вдвое

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. во втором квартале 2025 финансового года сократил чистую прибыль более чем вдвое, хотя его выручка превзошла ожидания рынка.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила 573,7 млрд иен ($3,73 млрд) против 1,28 трлн иен годом ранее.

Операционная прибыль понизилась до 1,16 трлн иен с 1,44 трлн иен. Спад показателя отмечен впервые примерно за два года.

Выручка Toyota увеличилась до 11,44 трлн иен c 11,43 трлн иен.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 1,24 трлн иен при выручке в 11,41 трлн иен.

За прошедший финквартал японский автопроизводитель продал 2,304 млн машин - на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Toyota по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду выручка вырастет на 2% - до 46 трлн иен, а чистая прибыль снизится на 27,8% и составит 3,57 трлн иен.

Компания также рассчитывает, что дивиденды за фингод составят 90 иен на акцию против 75 иен на акцию годом ранее.

Toyota Япония
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