Инфляция в ОЭСР в августе опустилась до 4,7% за счет Турции

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года рост потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), замедлился до 4,7% в годовом выражении по сравнению с 5,4% в июле.

Это обусловлено тем, что в Турции инфляция упала почти на 10 процентных пунктов, хотя темпы повышения цен в стране по-прежнему превышали 50%, сообщила ОЭСР.

Замедление инфляции было зафиксировано в 24 из 38 государств. Без учета Турции потребительские цены в ОЭСР в августе выросли на 2,7% после подъема на 3% месяцем ранее.

Энергоносители в ОЭСР в позапрошлом месяце подешевели на 0,1% (в июле они подорожали на 3,3%). Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,7% (на 4,3%). Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) составил 5,2% против 5,5% в июле.

Инфляция в государствах G7 в августе замедлилась до 2,4% с 2,7% в предыдущий месяц, в странах G20 - до 6,3% с 6,8%.

Потребительские цены в еврозоне (индекс HICP) выросли на 2,2% после повышения на 2,6% в июле. Темпы подъема показателя без учета цен на продукты и энергоносители ослабли до 2,8% с 2,9%.

Стоимость энергоносителей в еврозоне упала на 3% (в июле она выросла на 1,2%). Продукты питания подорожали на 1,7% (на 1,6%).

Предварительные данные статуправления Евросоюза показали, что в сентябре инфляция в еврозоне составляла 1,8%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.