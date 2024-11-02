Лишенных лицензии российских производителей алкоголя будут контролировать из космоса

Если из космоса на этих предприятиях заметят тепловые выбросы и движения транспорта, туда отправят проверяющих

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Органы, контролирующие оборот алкоголя, начнут использовать космические технологии, рассказал начальник управления стратегических направлений Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде.

"Индикаторы риска - это сейчас наиболее эффективный механизм недопущения нарушений еще до того, как какой-то реальный ущерб либо жалобы на неправильные действия поступили в контролирующий орган. Эффективность индикаторов риска возросла в этом году до 92%, хотя в прошлом году это было 80%. По поводу цифровизации важной в нашей сфере работы с алкоголем. Это наша система ЕГАИС, которая позволяет эффективно выявлять данные индикаторы. Но есть и новации", - сказал Моисеев.

По его словам, Росалкогольтабакконтроль старается использовать новые информационные технологии. И сейчас в Министерстве юстиции находится на регистрации приказ, по которому поводом для проведения проверок будут дистанционные данные из космоса.

"Мы видим (из космоса - ИФ) те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий", - пояснил чиновник.

Он также добавил, что совместно с Минэкономразвития были созданы типовые индикаторы риска в сфере розничной продажи алкогольного продукции. Важно, что в формировании индикаторов риска стали участвовать представители бизнеса и общества. Теперь ведомственные приказы о формировании индикаторов риска будут проходить правкомиссию.

"Да, это дополнительные процедуры, но мы видим здесь эффективное участие бизнеса, которое позволит их совершенствовать и в дальнейшем применять", - заключил Моисеев.