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Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7%, до максимума за 27 месяцев

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении - до $309 млрд, максимума за 27 месяцев, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд.

Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта в октябре на 5% и снижение импорта на 1,5%, по данным Trading Economics.

В сентябре китайский экспорт вырос на 2,4%, импорт - на 0,3%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в октябре увеличилось до $95,7 млрд по сравнению с $81,7 млрд в сентябре. Профицит является максимальным с июня.

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