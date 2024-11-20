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Китай в октябре увеличил импорт нефти из России и Малайзии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китай в октябре существенно снизил импорт нефти из стран Ближнего Востока, заместив эти объемы поставками из России и Малайзии, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В частности, Пекин в октябре сократил к сентябрю среднесуточный импорт из Саудовской Аравии на 22,1%, до 1,36 млн б/с; из Омана - на 32,6%, до 617 тысяч б/с; из ОАЭ - на 32,6%, до 484 тысяч б/с; из Кувейта - на 22,9%, до 229 тысяч тонн.

При этом Китай нарастил закупки из России и Малайзии, которую отраслевые аналитики традиционно считают промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы.

В частности, в октябре среднесуточный экспорт нефти из России в КНР вырос к сентябрю на 9,7%, до 2,31 млн б/с. В абсолютном выражении поставки увеличились на 13,5%, до 9,83 млн тонн. Затраты Пекина на российскую нефть в октябре составили $5,24 млрд.

Поставки из Малайзии увеличились на 18,7%, до 1,77 млн б/с. В абсолютном выражении это соответствует 7,51 млн тонн за месяц при расходах за них в $3,92 млрд.

За первые десять месяцев 2024 года Россия остается лидирующим экспортером нефти в Китай, поставив в страну 90,43 млн тонн (+2,2% г/г). Саудовская Аравия за этот же период экспортировала в КНР 65,31 млн тонн нефти (-11% г/г), Малайзия - 56,79 млн тонн (+22,9% г/г).

Как сообщалось, среднесуточный объем импорта нефти в Китай в октябре составил 10,53 млн б/с, что почти на 5% меньше, чем в сентябре. В абсолютном выражении КНР в прошлом месяце импортировала 44,7 млн тонн нефти против 45,49 млн тонн в сентябре.

Иран Китай Малайзия Саудовская Аравия
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