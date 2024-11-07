Продажи "Группы Позитив" за 9 месяцев составили 9,1 млрд рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем продаж (отгрузки, передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) за 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей против 8,89 млрд рублей годом ранее.

"Менеджмент компании ожидает, что итоговый объем отгрузок за 2024 год, основная часть которых традиционно приходится на IV квартал, составит от 30 млрд до 36 млрд рублей, что ниже изначальных ожиданий компании (40-50 млрд рублей - ИФ), но выше прогнозируемого роста рынка кибербезопасности в России", - сообщает Positive Technologies.

Около половины объема продаж компании принесли три продукта - MaxPatrol SIEM (2,9 млрд рублей, рост на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года), MaxPatrol VM (1,6 млрд рублей, рост на 22%), PT Network Attack Discovery (800 млн рублей, рост на 14%).

Компания отмечает также, что в отчетном периоде увеличила объем инвестиций в разработку своих продуктов на 74% - до 6,5 млрд рублей. При этом общий объем вложений в R&D в 2024 году должен составить 9 млрд рублей (5 млрд рублей годом ранее).

"Основной финансовый эффект от инвестиций, сделанных за последние два года, компания получит в 2025-2026 годах, - отмечает Positive Technologies. - Эти вложения существенно ускорят темпы вывода на рынок новых продуктов и масштабирования бизнеса".

При этом подчеркивается, что компания не планирует снижать объем инвестиций в R&D и усиление команды.

Как сообщалось, по итогам I полугодия, общий объем отгрузок Positive Technologies составил 4,9 млрд рублей. Тогда же компания отмечала, что ожидает усиления концентрации продаж в последние месяцы года, поскольку к фактору сезонности добавляется начало активных продаж новых перспективных продуктов - PT NGFW и MaxPatrol Carbon. Исходя из этого "Группа Позитив" сохраняла планы по объему "отгрузок" в 2024 году на уровне 40-50 млрд рублей при маржинальности бизнеса по управленческой чистой прибыли (NIC) на уровне 30%.

В 2023 году выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей.

При этом показатель NIC увеличился на 76% и составил 8,7 млрд рублей.

Акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на "Московской бирже" - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 62,85% акций компании принадлежат основным акционерам, 22,77% - миноритариям, 14,38% - топ-менеджменту.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".