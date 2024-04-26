Объем продаж "Группы Позитив" в I квартале 2024 года вырос на 49%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем продаж ("отгрузки") ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), в I квартале текущего года вырос до 1,83 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в I квартале 2023 года (рост на 49%), говорится в сообщении компании.

"Для бизнеса Positive Technologies характерна ярко выраженная сезонность: исторически на четвертый квартал приходится около 60-65% отгрузок, - отмечается в сообщении. - При этом расходы компании распределяются более равномерно по всему году. Результаты первого квартала 2024 года демонстрируют увеличение доходных показателей".

Так, если объем отгрузок вырос на 49%, то валовая прибыль отгрузок увеличилась на 52%, до 1,79 млрд рублей. При этом объем инвестиций в разработку новых продуктов, поддержание и развитие функциональности действующих решений составил в I квартале 1,9 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года - 1 млрд рублей. В свою очередь текущие операционные расходы оказались на 22% ниже заложенных в бюджете показателей.

Увеличение расходов на R&D оказало основное влияние на показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses). По итогам отчетного периода он показал отрицательное значение в 2,8 млрд рублей (годом ранее NIC также был отрицательным и составлял 1,3 млрд рублей).

Выручка компании по МСФО за I квартал составила 2,17 млрд рублей (1,53 млрд рублей годом ранее), показатели EBITDA и EBITDAC (управленческий показатель, который отличается от показателя EBITDA на разницу между выручкой и отгрузками и на сумму капитализированных расходов - затраты на разработку и другие виды расходов) имеют отрицательное значение - 1,14 млрд рублей (307 млн рублей) и 2,7 млрд рублей (1,3 млрд рублей) соответственно. Убыток компании за отчетный период составил 1,49 млрд рублей.

В отчетности Positive Technologies отмечается, что 76% выручки было получено от четырех крупных дистрибьюторов. На конец отчетного периода непогашенная дебиторская задолженность крупных и средних заказчиков, с которыми компания работает напрямую, составляла 1,5 млрд рублей против 15,6 млрд рублей на конец IV квартала 2023 года.

Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах Positive Technologies на конец I квартала составил 1,68 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей.

При этом показатель NIC увеличился на 76% и составил 8,7 млрд рублей.

Ранее директор по развитию бизнеса Positive Technologies Елена Бастанжиева заявляла, что по итогам 2024 года группа рассчитывает на рост бизнеса (в части финансовых результатов) до уровня 40-50 млрд рублей.

"Мы традиционно даем вилку по ожидаемым результатам - сейчас это 40-50 млрд рублей, - сказала Бастанжиева. - Сузить (уточнить - ИФ) "рамку" сможем ближе к осени. По моим ощущениям, по тому, как мы разогнались в I квартале текущего года, в 43-47 млрд рублей точно попадем. Но и цифра в 50 млрд рублей выглядит вполне достижимой".

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% - миноритариям, 14,9% - топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".