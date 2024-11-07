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Нефть Brent подешевела до $74,3 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются днем в четверг, инвесторы следят за ураганом "Рафаэль" и продолжают оценивать итоги президентских выборов и данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 по московскому времени составила $74,3 за баррель, что на $0,62 (0,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,79 (1,1%), до $70,9 за баррель.

Ожидается, что "Рафаэль" ослабнет перед тем, как достичь американского побережья Мексиканского залива. Ураган смещается на восток, и прогноз его негативного влияния на добычу нефти в регионе снижен до 1,55 млн баррелей в сутки с 1,7 млн б/с, по данным Trading Economics.

Трейдеры также опасаются введения пошлин на китайский импорт Дональдом Трампом, провозгласившим победу на президентских выборах в Штатах. Из-за пошлин может снизиться спрос на нефть со стороны КНР - крупнейшего ее импортера в мире.

В США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп Китай
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