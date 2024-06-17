Поиск

Advent и суверенный фонд Абу-Даби вложат $2,5-3 млрд в инвесткомпанию Fisher Investments

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Advent International и "дочка" суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) купят миноритарный пакет акций Fisher Investments. Об этом говорится в совместном пресс-релизе участников сделки.

Advent и ADIA инвестируют $2,5-3 млрд при общей оценке стоимости управляющей компании на уровне $12,75 млрд.

ADIA и фонды Advent приобретут акции у основателя и исполнительного председателя совета директоров Fisher Кена Фишера, который проводит эту сделку в рамках долгосрочного имущественного планирования.

Закрытие транзакции – первой внешней инвестиции в Fisher – ожидается в этом году. Фишер останется ее мажоритарным бенефициарным собственником с долей прав голоса выше 70%.

Основанная в 1979 году Fisher обслуживает свыше 150 тысяч клиентов по всему миру и управляет активами на сумму более $275 млрд.

Advent International Fisher Investments Abu Dhabi Investment Authority ADIA Абу-Даби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Глава Минфина США заявила, что не видит юридической проблемы в использовании доходов от активов РФ

Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон

Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон

Песков отметил, что фиксация договоренностей по Украине с Зеленским де-юре не будет легитимной

Военная операция на Украине

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приостановил боевые действия на юге сектора Газа для доставки гумпомощи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });