Advent и суверенный фонд Абу-Даби вложат $2,5-3 млрд в инвесткомпанию Fisher Investments

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Advent International и "дочка" суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) купят миноритарный пакет акций Fisher Investments. Об этом говорится в совместном пресс-релизе участников сделки.

Advent и ADIA инвестируют $2,5-3 млрд при общей оценке стоимости управляющей компании на уровне $12,75 млрд.

ADIA и фонды Advent приобретут акции у основателя и исполнительного председателя совета директоров Fisher Кена Фишера, который проводит эту сделку в рамках долгосрочного имущественного планирования.

Закрытие транзакции – первой внешней инвестиции в Fisher – ожидается в этом году. Фишер останется ее мажоритарным бенефициарным собственником с долей прав голоса выше 70%.

Основанная в 1979 году Fisher обслуживает свыше 150 тысяч клиентов по всему миру и управляет активами на сумму более $275 млрд.