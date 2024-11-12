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Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре снизился до 577 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 766,3 млрд рублей, следовательно, в сентябре он был исполнен с дефицитом 1 трлн 189 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре составили 49 трлн 357,5 млрд рублей, расходы - 48 трлн 780,2 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре вырос до 734,0 млрд рублей с 27,6 рублей по результатам первых восьми месяцев. Следовательно, в сентябре дефицит федерального бюджета сложился в размере 706,4 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за девять месяцев составили 24 трлн 972,3 млрд рублей, расходы - 25 трлн 706,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-сентябре исполнены с профицитом 1 трлн 38,7 млрд рублей, он снизился по сравнению с результатом января-августа, когда составлял 1 трлн 350,8 млрд рублей.

Доходы региональных бюджетов за этот период составили 16 трлн 945,6 млрд рублей, расходы - 15 трлн 906,9 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-сентябре исполнены с профицитом 144,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 14 трлн 194,6 млрд рублей, расходы - 14 трлн 49,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 127,8 млрд рублей при доходах 2 трлн 532,5 млрд рублей и расходах 2 трлн 404,7 млрд рублей.

Федеральное казначейство РФ
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