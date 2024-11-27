Федеральный бюджет в январе-октябре исполнен с профицитом 124 млрд рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-октябре 2024 года исполнен с профицитом 124,2 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с дефицитом 220 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за десять месяцев 2024 года составили 29 678,8 млрд рублей (по оценке Минфина - 29 668 млрд рублей), расходы - 29 554,6 млрд рублей (26 889 млрд рублей, по данным Минфина).

Как ранее сообщало Казначейство, федеральный бюджет за девять месяцев был исполнен с дефицитом 734 млрд рублей. Таким образом, в октябре он исполнен с профицитом 858,2 млрд рублей.