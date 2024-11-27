Поиск

Федеральный бюджет в январе-октябре исполнен с профицитом 124 млрд рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-октябре 2024 года исполнен с профицитом 124,2 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с дефицитом 220 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за десять месяцев 2024 года составили 29 678,8 млрд рублей (по оценке Минфина - 29 668 млрд рублей), расходы - 29 554,6 млрд рублей (26 889 млрд рублей, по данным Минфина).

Как ранее сообщало Казначейство, федеральный бюджет за девять месяцев был исполнен с дефицитом 734 млрд рублей. Таким образом, в октябре он исполнен с профицитом 858,2 млрд рублей.

Казначейство Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Рубль днем в среду вновь обновил минимумы с конца марта 2022 года

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });