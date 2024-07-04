Джефф Безос планирует продать акции Amazon на $5 млрд до конца 2025 года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос планирует продать до 25 млн акций своей компании до конца 2025 года. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Исходя из текущих котировок, объем продажи составит около $5 млрд.

В середине февраля бизнесмен реализовал 50 млн бумаг Amazon на $8 млрд.

По словам Бена Сильвермана из VerityData, Безос обычно продает акции за несколько сессий, а не растягивает продажи на длительный период.

Безосу принадлежит свыше 936 млн акции Amazon. Котировки бумаг компании во вторник достигали рекордных $200. С начала года капитализация Amazon подскочила на 30% до $2,06 трлн.