Just Eat Takeaway продал Grubhub американскому стартапу Wonder за $650 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com NV объявил о продаже американского подразделения Grubhub стартапу Wonder Group Inc. за $650 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Just Eat Takeaway, закрытие сделки запланировано на первый квартал 2025 года, когда на нее будут получены разрешения регулирующих органов.

Ранее Just Eat Takeaway неоднократно заявляла, что активно изучает возможность частичной или полной продажи американского подразделения.

Компания подтвердила опубликованный в середине октября прогноз, по которому валовой объем транзакций (GTV) без учета североамериканского рынка увеличится на 2-6% по итогам 2024 года.

В 2023 году GTV Grubhub превысил 8 млрд евро, число заказов составило 237 млн, скорректированная EBITDA - 94 млн евро.

Wonder начал работу в 2018 году с доставки еды в пригороде Нью-Джерси. Затем компания поменяла концепцию, и в настоящее время управляет 30 кафе, в основном, в Нью-Йорке и Филадельфии. В них есть небольшое количество мест для посадки клиентов, но основное внимание уделяется еде на вынос и доставке. Компания планирует увеличить число торговых точек до 100 к январю 2026 года.

Капитализация Just Eat Takeaway с начала 2024 года сократилась более чем на 18% (до 2,36 млрд евро), тогда как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 5%.