Греф пока не видит перспектив для использования криптовалют во внутренних расчетах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Перспектив для использования криптовалют в расчетах внутри России в ближайшее время нет, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом журналистам в кулуарах конференции по блокчейн.

"Возможно ли хождение криптовалют как таковых внутри, для внутренних транзакций? Я думаю, что нет. Пока это законом не разрешено, и я не вижу перспектив разрешения этого в ближайшее время", - сказал он.

Сейчас расчеты в криптовалютах внутри России запрещены, но рассматривается возможность использования этих инструментов в трансграничных расчетах в рамках экспериментально-правового режима.