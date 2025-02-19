Поиск

Occidental Petroleum зафиксировала чистый убыток в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале из-за единовременных расходов, однако его скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $297 млн, или $0,32 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,03 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее.

Показатель учитывает отчисление $1,1 млрд в резервы для выплат в соответствии недавним решением федерального суда, касающимся загрязнения окружающей среды. Occidental оспорила решение суда и будет добиваться компенсаций от всех потенциально ответственных сторон, отмечается в пресс-релизе.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,68 на акцию.

Квартальная выручка компании снизилась на 9%, до $6,84 млрд, оказавшись слабее среднего прогноза экспертов ($6,98 млрд).

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,463 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,234 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации нефти в минувшем квартале составила $69,73 за баррель по сравнению с $78,85 за баррель годом ранее и $75,33 за баррель в третьем квартале.

Occidental объявила о повышении квартальных дивидендов на 9%, до $0,24 на акцию.

Компания также ожидает увеличения капиталовложений в этом году на 6%, до $6,9 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Occidental снизилась на 19%.

Occidental Petroleum США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });