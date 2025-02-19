Occidental Petroleum зафиксировала чистый убыток в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале из-за единовременных расходов, однако его скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $297 млн, или $0,32 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,03 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее.

Показатель учитывает отчисление $1,1 млрд в резервы для выплат в соответствии недавним решением федерального суда, касающимся загрязнения окружающей среды. Occidental оспорила решение суда и будет добиваться компенсаций от всех потенциально ответственных сторон, отмечается в пресс-релизе.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,68 на акцию.

Квартальная выручка компании снизилась на 9%, до $6,84 млрд, оказавшись слабее среднего прогноза экспертов ($6,98 млрд).

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,463 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,234 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации нефти в минувшем квартале составила $69,73 за баррель по сравнению с $78,85 за баррель годом ранее и $75,33 за баррель в третьем квартале.

Occidental объявила о повышении квартальных дивидендов на 9%, до $0,24 на акцию.

Компания также ожидает увеличения капиталовложений в этом году на 6%, до $6,9 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Occidental снизилась на 19%.