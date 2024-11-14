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Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6205 руб. (+2,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,25 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре, сообщил в среду Росстат. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57% (в октябре 2023 года инфляция составила 0,83%, а за январь-октябрь 2023 года - 5,47%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорилось в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября).

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются после повышения днем ранее.

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляли $71,84 за баррель, что на 0,61% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 0,69% - до $67,97 за баррель.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

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