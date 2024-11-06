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Новак заявил, что инфляция в РФ по итогам года может составить 8% или чуть ниже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

"Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5% (в годовом выражении - ИФ). До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть - несколько ниже 8%", - озвучил он новые оценки правительства.

"Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования потребительских кредитов и коммерческого сектора", - добавил он.

Как сообщалось, ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2024 год (он учитывается при расчете бюджета на 2025 год) равен 7,3%. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Александр Новак
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