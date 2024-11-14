Бывшая жена Джеффа Безоса продала акции Amazon на миллиарды долларов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Маккензи Скотт, бывшая жена главы онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джеффа Безоса, продала 61,66 млн акций Amazon в период по 30 сентября, пишет Barron's со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Точная сумма, которую Скотт выручила от продажи акций, не разглашается. Если брать за основу котировки на конец торгов 30 сентября, сумма составляет порядка $11,5 млрд.

Безос и Скотт развелись в 2019 году после 25 лет в браке. При разводе Скотт получила 4% акций Amazon на сумму около $36 млрд. Она активно занимается благотворительностью и пожертвовала $17,3 млрд более чем 2,3 тысячи некоммерческих организаций. Благодаря подорожанию акций Amazon ее состояние по-прежнему составляет около $30 млрд.

С начала 2024 года капитализация Amazon подскочила на 40%, до $2,25 трлн.