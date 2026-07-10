Благотворительные пожертвования в США впервые превысили $600 млрд в 2025 году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пожертвования на благотворительные цели в США в прошлом году впервые превысили $600 млрд, сообщается в ежегодном отчете организации Giving USA, который организация публикует более 60 лет.

Их объем составил рекордные $617,2 млрд в текущих ценах, что на 5,7% превысило показатель 2025 года. С учетом инфляции рост составил 3%.

Пожертвования от частных лиц являются крупнейшим источником благотворительности в США, в прошлом году они составили $394,2 млрд (рост на 1,4% с поправкой на инфляцию). Пожертвования по завещанию увеличились на 16,6% - до $62,19 млрд.

Один из составителей отчета Джон Бергдолл отмечает, что состоятельные американцы, которые чаще всего оставляют крупные суммы на благотворительность, являются главными бенефициарами бума на фондовом рынке. По этой причине он ожидает более значительного роста пожертвований, учитывая последние несколько лет сильного подъема рынка. Фондовый индекс S&P 500 поднялся на 13,4% с поправкой на инфляцию в прошлом году.

Достаточно слабое повышение объема пожертвований в минувшем году эксперт объясняет вялым ростом ВВП и рекордно низким индикатором потребительских настроений.

"Это несколько странная экономическая ситуация для такого роста фондового рынка, - сказал Бергдолл. - Хотя рынок показывает хорошие результаты, и ВВП тоже в порядке, похоже, существует большая неопределенность".

В отчете Giving USA отмечается, что на долю девяти спонсоров пришлось $22,32 млрд общей суммы пожертвований. В том числе Маккензи Скотт, бывшая жена главы Amazon.com Джеффа Безоса, внесла наибольшую сумму - $6,65 млрд.