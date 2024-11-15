Совкомбанк за девять месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 26%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Группа Совкомбанка за 9 месяцев 2024 года сократила чистую прибыль по МСФО на 26% - до 57 млрд руб. по сравнению с 76 млрд руб. прибыли за январь-сентябрь 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Снижение показателя банк объясняет значительными положительными разовыми доходами, полученными в 2023 году.

Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года составила 25% против 51% годом ранее.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Совкомбанка в I полугодии 2024 года составила 39 млрд руб. Таким образом, в III квартале текущего года банк сократил чистую прибыль на 25% - до 18 млрд руб.

Совкомбанк сообщил о полной операционной интеграции ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), переходе ключевой команды.

Доход от покупки ХКФ банка компенсировал отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг за 9 месяцев 2024 года, подчеркивает Совкомбанк.

Отрицательная переоценка ценных бумаг за 9 месяцев 2024 года составила 30 млрд руб., сообщил журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. Доход от покупки ХКФ банка составил 19 млрд руб.

Расходы по кредитным убыткам в январе-сентябре текущего года составили 51 млрд руб., что в 1,8 раза выше расходов за аналогичный период прошлого года (29 млрд руб.)

Стоимость риска за 9 месяцев 2024 года выросла до 2,6% с 2,2% годом ранее.

Чистые процентные доходы за январь-сентябрь 2024 года выросли на 14% - до 118 млрд руб., чистые комиссионные доходы - на 30%, до 25 млрд руб.

Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2024 года снизилась до 5,6% c 6,7% за аналогичный период 2023 года из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов. Стоимость фондирования за отчетный период выросла до 13,1% с 6,7% годом ранее.

Операционные расходы в январе-сентябре текущего года выросли на 40% - до 92 млрд руб.

Активы на 30 сентября 2024 года достигли 3,815 трлн руб., увеличившись с начала года на 20%.

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов за январь-сентябрь 2024 года вырос на 15% - до 1,261 трлн руб., розничный - на 52%, до 1,211 трлн руб.

Банк за январь-сентябрь текущего года увеличил выручку по корпоративному портфелю вдвое - до 178 млрд руб., по розничному - на 76%, до 245 млрд руб.

Средства юрлиц за 9 месяцев 2024 года выросли на 4% - до 1,741 трлн руб., физлиц - на 28% - до 1,064 трлн руб.

Капитал банка за январь-сентябрь текущего года увеличился на 23% - до 368 млрд руб.