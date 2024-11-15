Закупки СПГ Южной Кореей в октябре подскочили на 30% г/г, до 4,46 млн т СПГ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в октябре 2024 года импортировала 4,459 млн тонн СПГ, что на 30% больше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает таможенная служба страны.

Столь активная динамика в поставках СПГ не наблюдалась с середины 2021 года. В абсолютном выражении октябрьский импорт уступает в 2024 году только показателю января (4,912 млн тонн).

Активность в том числе корейских покупателей поддерживает цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в октябре 2024 года составил около $470 за тысячу кубометров после примерно такого же значения в сентябре.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года импорт составил 38,458 млн тонн, что на 8% больше показателя годом ранее (35,6 млн тонн). Разница составляет уже более 40 стандартных партий.

Из России в октябре пришло две партии СПГ; в прошлом году в октябре было тоже две. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Крупнейшим поставщиком в октябре была Австралия (1,005 млн тонн, +8% к прошлогоднему уровню), за ней следуют Катар (920 тыс. тонн, +105%), Малайзия (695 тыс. тонн, +4%) и США (667 тыс. тонн, +71%).

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. В отношении потребления газа в Южной Корее на 2024 год первоначально было заявлено снижение на 3%, потом оценка была скорректирована до минус 2%. В новом (октябрьском) обзоре по мировому рынку МЭА признало, что потребление газа в Южной Корее в 2024 году все же вырастет - на символический 1% (благодаря росту в промышленности и коммунально-бытовом секторе; при этом в энергетике спрос будет сдерживаться конкуренцией со стороны АЭС).