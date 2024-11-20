Поставки СПГ в Японию в октябре сократились на 2%

Страна третий месяц подряд воздерживается от активности на рынке

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Япония, второй в мире покупатель сжиженного природного газа, в октябре 2024 года импортировала 5,292 млн тонн СПГ, что на 2% (примерно на два крупнотоннажных танкера) меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщило министерство финансов. Такая осторожная динамика была характерна и для сентябрьских закупок (-2%), и для августовских (+1%).

Средняя цена импортируемого газа сложилась в октябре на уровне $447 за тысячу кубометров после $462 в сентябре.

Активность других азиатских покупателей, таких как Южная Корея (в октябре нарастила импорт в годовом выражении на 30%) или Тайвань (+11%), поддерживает цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в октябре 2024 года вырос до $485 за тысячу кубометров с $474 в сентябре.

Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года поставки газа в Японию растут на 0,3% - до 54,48 млн тонн.

Этим летом страна менее агрессивно, чем в прошлые годы, расходовала коммерческие запасы СПГ. Восстановление запасов в преддверии зимы в 2024 году началось раньше, чем в 2023 году. В октябре-2024 запасы прибавили только 80 тысяч тонн, тогда как год назад был рост на 730 тысяч тонн (на фоне их более низкого уровня в предыдущие месяцы). Текущий уровень запасов находится вблизи среднего пятилетнего уровня.

В октябре 2024 года импорт СПГ из России составил 551 тысячу тонн (на 9% выше, чем годом ранее), с начала года поставки составили 4,66 млн тонн (+0,3%). Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США сократился в октябре на 10% - до 765 тысяч тонн, с начала года - 5,139 млн тонн (+10%). Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закуплено 1,112 млн тонн (-2%) в прошлом месяце, с начала года - 13,391 млн тонн, +2%. С Ближнего Востока - 474 тысячи тонн в октябре (+13%), с начала года - 6,034 млн тонн (+2%).

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. В отношении потребления газа в Японии в обновленном (октябрьском) обзоре по мировому рынку МЭА ожидает в 2024 году стабильного потребления, тогда как ранее ожидалось снижение на 1%.