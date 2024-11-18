Индийский импорт СПГ в сентябре вырос на 8%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2024 года импортировала 2,103 млн тонн сжиженного природного газа, что на 8% больше, чем в сентябре 2023 года (1,95 млн тонн), сообщило Министерство торговли и промышленности.

Позади остался летний максимум жары (пик пришелся на май и июнь). В июле 2024 года был зафиксирован новый рекорд импорта газа - 2,784 млн тонн.

Несмотря на сглаживание динамики импорта, Индия по-прежнему остается одним из локомотивов роста спроса на СПГ в мире (Южная Корея в сентябре нарастила импорт на 13%, Китай -на 27%, Тайвань - на 17%. Европа в это же время сократила закупки СПГ на 15%).

Средняя цена импорта Индией сложилась в сентябре на уровне $426 за тысячу кубометров после $403 в августе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в сентябре сократился до $474 за тысячу кубометров с $489 в августе.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (38% всех поставок) в сентябре стал Катар (805 тыс. тонн, -3%), далее следуют США (562 тыс. тонн, +72%) и Объединенные Арабские Эмираты (332 тыс. тонн, +82%).

Прямых поставок СПГ из России в Индию в сентябре не было. Также не было поставок из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации у "Газпрома" Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам. После смены собственника поставщик допустил многократные срывы поставок в страну - речь идет о десятках отмененных грузов. Компания GAIL (India) Ltd. подала иск против трейдера SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. в Лондонский международный арбитражный суд.

Зафиксирована одна поставка СПГ из Бельгии - ее терминалы активно используются для перевалки, перепродажи в том числе российского СПГ.

За 9 месяцев 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 28% - до 20,951 млн тонн.

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2024 году Нью-Дели увеличит импорт этого вида топлива на 18%.

Сейчас в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 65 млрд куб. м в год (50 млн тонн). Восьмой терминал СПГ на 7 млрд куб. м, как ожидается, будет запущен до конца года.