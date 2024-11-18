Минсельхоз допустил рост урожая яблок в 2025 году почти до 2 млн т

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сбор яблок в РФ в 2025 году может увеличиться до 1,987 млн тонн с 1,601 млн тонн в этом году. Об этом сообщается в презентации Минсельхоза на круглом столе в Совете Федерации по вопросам развития производства плодоовощной продукции.

Как заявил на мероприятии директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, в этом году майские заморозки "крайне отрицательно сказались на объемах производства". "Поставлена задача - в 2028 году выйти на самообеспеченность яблоками, сегодня она составляет около 87%, и в 2030 году добиться производства 3 млн тонн плодов и ягод в организованном секторе, из них 2,7 млн тонн яблок", - сказал глава департамента.

Согласно презентации, в 2028 году сбор яблок оценивается в 2,4 млн тонн. До 2030 года площади яблоневых садов предполагается увеличить на 30 тыс. га, в том числе в 2025 году - на 5,7 тыс. га.

При этом Некрасов подчеркнул, что Минсельхоз будет стимулировать закладку высокопродуктивных интенсивных садов, особенно в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. "Ориентируемся не на гектары закладки, а на объемы производства продукции, основной акцент – на развитие яблоневых садов", - сказал он.

Согласно презентации, площади ягодников к 2030 году планируется увеличить на 6,2 тыс. га, сбор ягод довести до 52 тыс. тонн. В частности, урожай 2025 года оценивается в 29,3 тыс. тонн против 19,5 тыс. тонн в этом году.