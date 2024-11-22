Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Китай наращивает поставки яблок и груш в РФ на фоне снижения российского урожая от повреждения садов майскими заморозками.

По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в октябре поставки этих фруктов из КНР в РФ составили $6,2 млн против $3,9 млн годом ранее. Причем в октябре по сравнению с сентябрем этого года экспорт в РФ вырос на $1 млн.

За 10 месяцев этого года Китай поставил в РФ яблок и груш на $47,3 млн, что в 1,8 раза больше, чем год назад (на $26,1 млн).

Как сообщалось, из-за майских заморозков, нанесших вред плодово-ягодным культурам, Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок в этом году до 1,5 млн тонн с прежней оценки в 1,8 млн тонн. Затем в сентябре прогноз был повышен до 1,6 млн тонн на фоне улучшения показателей по регионам юга и Северного Кавказа. В 2023 году сбор яблок составил 1,7 млн тонн.

В 2025 году Минсельхоз ориентируется на рост урожая яблок почти до 2 млн тонн, в 2030 году - до 2,7 млн тонн.